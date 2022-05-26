Житель Карелии устроил себе шоппинг в приморском городе за чужой счет

Полиция республики задержала подозреваемого в краже четырех банковских карт, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Кемского района обратилась в полицию — у женщины пропали 4 кредитные карты, а баланс счетов уменьшился на 109 тысяч.

Выяснилось, что пропажу карт кемлянка обнаружила после совместного с друзьями застолья. После этого несложно было выйти на подозреваемого. Один из гостей, ранее судимый 36-летний мужчина, дождался, когда подруга заснет, после чего взял ее кредитные карты.

На чужие деньги мужчина хорошо прошелся по кемским магазинам, купив себе алкоголь, продукты питания, туалетную воду, новые сим-карты, портативную колонку, наушники, удочки, стопки, туристический набор — всего совершив более 200 покупок. Затем, попытавшись замести следы. Подбросил банковские карты в подъезд дома, где проходило застолье.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «кража». Кроме того, выяснилось, что это не единственные подобные преступления, к которым причастен мужчина. Фигурант был заключен под стражу, ведется следствие.