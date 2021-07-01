Житель Карелии в баре жестоко избил девушку – пострадавшая госпитализирована

В Карелии сотрудники Росгвардии дважды за сутки выезжали на вызовы, чтобы спасти избитых людей, сообщили в ведомстве.

Утром 1 июля группа задержания Кондопожского отдела вневедомственной охраны Росгвардии была направлена по сообщению, поступившему в дежурную часть полиции.

На месте росгвардейцев встретил 27-летний кондопожанин. Он сообщил, что двоюродный брат пришел к нему в квартиру и устроил конфликт – потребовал вернуть деньги, а после ударил бутылкой по голове. По утверждению потерпевшего, финансовый вопрос был решен еще два года назад, и долгов перед родственником у него нет.

Информация передана в районный отдел полиции.

А в ночь на 2 июля тревожная сигнализация сработала в одном из охраняемых баров Кондопоги. Там 29-летний гражданин избил девушку – ей потребовалась госпитализация.

Задержанного передали следственно-оперативной группе.