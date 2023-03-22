Житель Карелии в двух судах пытался наказать фирму за проданный ему сломанный пылесос

Житель Кемского района Карелии требовал от продавца выплатить ему не только стоимость товара, но и неустойку, компенсацию, штраф и расходы на адвоката.

Мужчина обратился к мировому судье Кемского района с иском к ООО «М» о защите прав потребителя. В указанной фирме он купил пылесос, при проверке работы которого он обнаружил недостатки.



Тогда покупатель вернул товар в магазин, попросил вернуть его стоимость. Когда его просьбу проигнорировали, житель Кемского района пошел в суд, где просил взыскать с ответчика стоимость товара, неустойку - 29 990 рублей, компенсацию морального вреда - три тысячи рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя - 32 740 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя.



Суд требования истца удовлетворил частично: взыскал с ответчика стоимость товара, неустойку - 15 тысяч рублей, компенсацию морального вреда - полторы тысячи, штраф - 24 495 рублей, а также судебные расходы.



Также мировой судья расторгнул договор купли-продажи товара. С таким решением покупатель не согласился и подал апелляционную жалобу. В суде второй инстанции также согласились с тем, что права потребителя были нарушены, но изменили решение мирового судьи.



В результате с продавца взыскали неустойку - 15 510 рублей, компенсацию морального вреда - три тысячи рублей. Но в апелляционной инстанции не согласились с размером штрафа, исключив из его суммы расходы на услуги представителя, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.