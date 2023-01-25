Житель Карелии в камуфляже пугал людей пистолетом в торговом центре в Санкт-Петербурге

Пьяного дебошира с пневматическим пистолетом задержали в ТЦ «Невский».

Инцидент произошел в ТЦ «Невский». Посетителей распугивал мужчина, размахивавший пистолетом. Дебошира задержали, он оказался пьян, пишет «МК Санкт-Петербург».

В полицию вечером 21 февраля обратился мужчина. По его словам, в ТЦ «Невский» на Народной улице у него случился конфликт с неизвестным. Тот не стал ограничиваться словами, а достал предмет, похожий на пистолет — до стрельбы не дошло, но посетителей он напугал.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался нетрезвый житель республики Карелия — у него изъяли пневматический пистолет. Оружие отправили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.