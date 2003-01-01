Житель Карелии в магазине ударил женщину кулаком в лицо

В Костомукше конфликт в одном из магазинов закончился уголовным делом.

Вечером в торговом зале магазина в Костомукше между двумя знакомыми произошла ссора. 35-летний местный житель ударил женщину кулаком в лицо. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Полиция установила, что подозреваемый ранее привлекался как административной, так и уголовной ответственности за подобные действия.

Теперь уме вновь придется ответить перед законом за свои поступки. Возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».