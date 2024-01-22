Житель Карелии в порыве заботы о нетрезвой знакомой случайно задушил ее

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Пудожского района по факту причинения смерти по неосторожности.
Суд установил, что подсудимый осенью прошлого года находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал переносить на кровать лежащую на полу пьяную знакомую — он взял ее за ворот футболки с обеих сторон шеи и с силой потащил. В результате пудожанин задушил потерпевшую — она умерла на месте происшествия.
Подсудимый вину признал полностью, раскаялся.
Суд учел все обстоятельства и признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности, рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
Приговор суда — ограничение свободы на 6 месяцев: не выезжать за пределы Пудожского района, не изменять места жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, приходить в инспекцию один раз в месяц для регистрации.
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