Житель Карелии в преддверии 8 марта избил женщину, поведение которой ему не понравилось

Пьяный пудожанин не оценил поведение встреченной соседки и побил ее по голове, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района позвонила горожанка, пожаловавшаяся на побои — сосед несколько раз ударил ее по голове.

На место прибыл участковый, выяснивший обстоятельства преступления. Как оказалось, 27-летний мужчина, ранее судимый за преступление, совершенное с применением насилия, в тот день выпил. В коридоре он встретил соседку. Пудожанину не понравилось, как женщина вела себя, и он несколько раз ударил ее по голове.

Участковый отвез пострадавшую в больницу, а на место вызвал следственно-оперативную группу. Возбуждено уголовное дело.