Житель Карелии в преддверии 8 марта избил женщину, поведение которой ему не понравилось

Пьяный пудожанин не оценил поведение встреченной соседки и побил ее по голове, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Пудожского района позвонила горожанка, пожаловавшаяся на побои — сосед несколько раз ударил ее по голове.
На место прибыл участковый, выяснивший обстоятельства преступления. Как оказалось, 27-летний мужчина, ранее судимый за преступление, совершенное с применением насилия, в тот день выпил. В коридоре он встретил соседку. Пудожанину не понравилось, как женщина вела себя, и он несколько раз ударил ее по голове.
Участковый отвез пострадавшую в больницу, а на место вызвал следственно-оперативную группу. Возбуждено уголовное дело.
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