Житель Карелии в приступе ревности изрезал ножом знакомого

Совместная пьянка едва не обернулась трагедией на севере республики, сообщили в Следкоме Карелии.

В Костомукше расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

По данным следствия, ночью 11 ноября компания в составе женщины и трех мужчин собралась в квартире выпить спиртное. На какое-то время один из собутыльников отлучился, а когда вернулся, заметил, что знакомый оказывает знаки внимания его сожительнице.

Началась ссора. В приступе ревности он схватил нож и несколько раз ударил оппонента. Добить его не удалось — в драку вмешались присутствующие. Женщина вовремя выхватила нож у нападавшего.

Потерпевший был госпитализирован и спасен в больнице. В настоящее время следствие выяснят все обстоятельства случившегося. Обвиняемый взят под стражу, назначена судебно-медицинская экспертиза.