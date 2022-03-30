Житель Карелии в течение месяца распиливал МАЗ односельчанина и сдавал на металлом

В Медвежьегорском районе будут судить мужчину, обвиняемого в краже автомобиля односельчанина, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что житель поселка Пиндуши в течение апреля 2021 года с помощью газового резака разрезал на части автомобиль МАЗ, принадлежащий односельчанину. После этого он сдавал авто в пункт приема металла. Ущерб составил более 230 000 рублей. Для хозяина МАЗа это значительная сумма.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Черному металлисту» грозит лишение свободы до 5 лет.

Ранее сообщалось, двое жителей райцентра Карелии открутили на улице канализационные люки и увезли их на такси.