Житель Карелии вернет саратовчанке сотни тысяч рублей за неосновательное обогащение

Жертва лже-ФСБ получит назад деньги через суд, взыскано неосновательное обогащение.

Суд потребовал вернуть деньги жительнице Саратова, которая перевела жителю Карелии более 390 тысяч рублей из-за обмана мошенников, об этом рассказали в пресс-службе судов.

Муезерский суд установил, что банковский счет, на который жительница Саратова перевела деньги под давлением мошенников, принадлежит жителю Муезерского района Карелии. По предварительным данным, на счет ответчика поступили денежные средства в размере свыше 392 тысяч рублей, которые он позже снял. Суд выяснил, что у карельского получателя не было законных оснований на эти деньги, и обязал ответчика их вернуть. Исковые требования прокурора Кировского района удовлетворены. Решение суда вступило в силу.

По предварительным данным, в апреле 2024 года мошенники позвонили жительнице Саратова и убедили ее в том, что ее персональные данные попали в руки мошенников и ей необходимо следовать инструкциям лжесотрудников ФСБ.

Чуть позже ей позвонил мужчина и представился работником ФСБ. Он убедил женщину забрать в банке одобренный кредит, а чтобы избежать кредитных обязательств, нужно перевести полученные деньги на якобы специальный счет. Пострадавшая оформила кредит в одном банке на 400 тысяч, а в другом перевела свыше 392 тысяч на "специальный" счет.

В тот же день мошенники снова позвонили пострадавшей, но во время исполнения их указаний настоящие сотрудники полиции остановили женщину и объяснили ей, что она стала жертвой мошенников и ей следует обратиться в отдел полиции.