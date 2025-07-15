здоровье работа экология
реклама на сайте
В Петрозаводске запускают новый автобусный маршрут
15.07.2025 08:20
В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» квартиры продаются по выгодной цене 112 000 руб/ м2
Сегодня 09:16

Житель Карелии вернет саратовчанке сотни тысяч рублей за неосновательное обогащение

Новости. Криминал
14:15, 18 Июля 2025
фото: © Unsplash

Новости партнеров

Жертва лже-ФСБ получит назад деньги через суд, взыскано неосновательное обогащение.

Суд потребовал вернуть деньги жительнице Саратова, которая  перевела жителю Карелии более 390 тысяч рублей из-за обмана мошенников, об этом рассказали в пресс-службе судов.

Муезерский суд установил, что банковский счет, на который жительница Саратова перевела деньги под давлением мошенников, принадлежит жителю Муезерского района Карелии. По предварительным данным, на счет ответчика поступили денежные средства в размере свыше 392 тысяч рублей, которые он позже снял. Суд выяснил, что у карельского получателя не было законных оснований на эти деньги, и обязал ответчика их вернуть. Исковые требования прокурора Кировского района удовлетворены. Решение суда вступило в силу.

По предварительным данным, в апреле 2024 года мошенники позвонили жительнице Саратова и убедили ее в том, что ее персональные данные попали в руки мошенников и ей необходимо следовать инструкциям лжесотрудников ФСБ.

Чуть позже ей позвонил мужчина и представился работником ФСБ. Он убедил женщину забрать в банке одобренный кредит, а чтобы избежать кредитных обязательств, нужно перевести полученные деньги на якобы специальный счет. Пострадавшая оформила кредит в одном банке на 400 тысяч, а в другом перевела свыше 392 тысяч на "специальный" счет.

В тот же день мошенники снова позвонили пострадавшей, но во время исполнения их указаний настоящие сотрудники полиции остановили женщину и объяснили ей, что она стала жертвой мошенников и ей следует обратиться в отдел полиции.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2025, 12:16
Гражданам России и Белоруссии запретят заключать сделки с недвижимостью в Финляндии
11.07.2025, 09:30
Работодатели назвали главные причины отказа в приеме на работу
15.07.2025, 07:20
В Карелии открылся уникальный этнопарк «Вулкан Варио»
14.07.2025, 17:05
«Я инвестор, мне не надо торгов»: как в Карелии раздают земельные участки и почему это хорошо
11.07.2025, 16:10
1000 рублей и дороже: на набережной Петрозаводска открылась ярмарка «Земляничное лукошко»
11.07.2025, 10:15
Удар обесточил часть города. В «ОРЭС-Петрозаводск» рассказали новые подробности трагедии с подростком

Чтиво

17.07.2025 18:55
Без политики
«Достоевский нам близок и понятен»: преподаватель русской литературы в Тегеране о влиянии русской классики на иранцев
Иранская исследовательница русской литературы Зейнаб Садеги рассказала о популярности в Иране русского языка и литературы и о любви иранских читателей к русской классике.
От первых нот до побед: история Анжелы Козловой, баяниста и педагога
16.07.2025 20:00
«Она увидела, заплакала и убежала». Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает их реакцию
03.07.2025 12:25
архив чтиво

Медиа

Онежские петроглифы - красота природы и уникальное культурное наследние Карелии
Новое
Сегодня 13:45
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение