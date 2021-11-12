Житель Карелии вернул долг, чтобы приставы не продали его родной дом с семьей

В Олонецком районе местная жительница с семьей чуть не осталась без дома из-за долгов отца, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Олонецкому возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который задолжал 70 тысяч рублей по кредитам.

Судебный пристав выяснил, что должнику на праве собственности принадлежит ½ доля в жилом доме, находящемся в деревне. Когда судебный пристав-исполнитель прибыл по указанному адресу, то обнаружил, что в доме проживает только дочь должника с семьей. Неплательщик давно живет по другому адресу.

На ½ долю дома, принадлежащую должнику, наложили арест и сообщили, что скоро выставят его на продажу.

Спустя несколько дней, в отделение судебных приставов явился должник и погасил полностью всю задолженность.