Житель Карелии вломился к своей знакомой, а потом избил полицейского

Олончанина будут судить по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники республиканского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Олонца.



Ранее судимого мужчину обвиняют в нападении на полицейского и незаконном проникновении в жилище.

По версии следствия, в феврале нетрезвый злоумышленник выломал дверь в квартиру своей знакомой и проник внутрь.



Хозяйка вызвала сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. В ответ он сильно ударил одного из стражей порядка.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в Следкоме Карелии.