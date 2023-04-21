Житель Карелии вломился к своей знакомой, а потом избил полицейского

Олончанина будут судить по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники республиканского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Олонца.
Ранее судимого мужчину обвиняют в нападении на полицейского и незаконном проникновении в жилище.
По версии следствия, в феврале нетрезвый злоумышленник выломал дверь в квартиру своей знакомой и проник внутрь.
Хозяйка вызвала сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого. В ответ он сильно ударил одного из стражей порядка.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в Следкоме Карелии.
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