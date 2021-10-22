Житель Карелии вломился ночью в закрытый магазин, чтобы спрятаться от дождя

Сотрудники Росгвардии задержали спасавшегося от непогоды жителя Медвежьегорска, сообщили в ведомстве.

В Медвежьегорске сотрудники Росгвардии около полуночи 20 октября выехали на срабатывание тревожной кнопки в одном из сетевых магазинов города на улице Дзержинского.

В магазине при осмотре в зоне выгрузки товара был обнаружен неизвестный. Росгвардейцы также обратили внимание на то, что с ворот был сорван замок. Мужчина объяснил свое появление ночью в магазине тем, что пытался укрыться от дождя.

Нарушитель, 45-летний местный житель, был задержан и передан прибывшей на место оперативно-следственной группе для дальнейшего разбирательства.