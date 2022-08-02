Житель Карелии вломился в квартиру соседа, украл телефон и списал деньги со счета

В Суоярвском районе будут судить мужчину, обвиняемого в краже с банковского счета, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Суоярвского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в апреле пришел к 69-летнему соседу. Несмотря на сопротивление пенсионера, он вломился в квартиру, где тайно похитил его мобильный телефон. Затем, воспользовавшись мобильным сервисом банка, мужчина списал с банковского счета потерпевшего более 13 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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