Житель Карелии во время драки лишился часов и телефона

Мужчина положил вещи на скамейку, чтобы они не разбились, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратился 34-летний горожанин. Он сообщил, что у него похитили часы и мобильный телефон. Ущерб превысил 9 тысяч рублей.

Гражданин пояснил, что отдыхал в баре, где у него возник конфликт с одним из посетителей. Мужчины вышли на улицу, чтобы разрешить спор. Заявитель положил часы и гаджет на скамейку, чтобы они не сломались, если начнется драка. Когда гражданин вернулся, чтобы забрать вещи, их на месте уже не было.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 21-летнего ранее не судимого местного жителя, который в тот вечер тоже отдыхал в том баре. Когда между двумя посетителями завязалась драка, мужчина похитил имущество, оставленное на скамейке.

Узнав, что им интересуются полицейские, житель Кеми спустя несколько недель после кражи подкинул имущество владельцу.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.