Житель Карелии во время драки с помощью мачете сломал односельчанину руку

Мужчина попытался разнять дерущихся и получил мощный удар.
В Сортавальском районе Карелии возбудили уголовное дело после драки с применением мачете. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.
Конфликт произошел между соседями в одном из поселков района. 48-летний местный житель решил поговорить с хозяином соседнего дома после жалоб своей пожилой родственницы на шум.
Разговор не задался. Между мужчинами произошла ссора, которая вскоре переросла в драку. Когда из дома выбежал друг хозяина, чтобы разнять дерущихся, подозреваемый ударил его мачете.
В результате пострадавший сломал руку. Медики диагностировали вред здоровью средней тяжести. Подозреваемый находится под стражей по обвинению в другом преступлении против личности. Он признал свою вину в нанесении травмы мачете.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.