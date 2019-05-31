Житель Карелии во время УДО переломал собутыльникам ребра

Новости по теме
Загрузка...
Не отбывший наказание мужчина получил срок за избиение и кражу денег, сообщили в Костомукшском городском суде.
В августе во время совместного распития алкогольных напитков между гостем и хозяевами квартиры произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил хозяев квартиры, причинив им травмы грудной клетки с переломами ребер. А после украл из кошелька 7 тысяч рублей. В последствие потерпевшие были госпитализированы.
Преступления совершены подсудимым в период условно-досрочного освобождения.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
24.05.2019, 10:00
28.05.2019, 08:20
24.05.2019, 18:40
28.05.2019, 14:40
25.05.2019, 10:33
Аналитика
30.05.2019 15:20
Капитал
Впервые администрация Петрозаводска заключила с подрядчиком контракт на обслуживание дорог на 5 лет.
29.05.2019 11:52
28.05.2019 09:40
27.05.2019 12:49
Чтиво
Сегодня 11:15
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов прокомментировал высказывания главы Минсельхоза о причинах упадка на селе.
30.05.2019 15:13
30.05.2019 10:59
27.05.2019 11:01
Медиа
Новое
Сегодня 10:04
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии