Житель Карелии во время УДО переломал собутыльникам ребра

Не отбывший наказание мужчина получил срок за избиение и кражу денег, сообщили в Костомукшском городском суде.

В августе во время совместного распития алкогольных напитков между гостем и хозяевами квартиры произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил хозяев квартиры, причинив им травмы грудной клетки с переломами ребер. А после украл из кошелька 7 тысяч рублей. В последствие потерпевшие были госпитализированы.

Преступления совершены подсудимым в период условно-досрочного освобождения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.