Житель Карелии ворвался в квартиру, дождавшись, когда дверь откроют дети

В Костомукше мужчина обвиняется сразу в двух преступлениях, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и в неуважении к суду.
На суде в ходе процесса по расторжению брака обвиняемый оскорбил жену, проявив неуважение к суду. Кроме этого, обвиняемый незаконно проник в квартиру, которую супруга арендовала. Он дождался в подъезде, когда из квартиры выйдут несовершеннолетние дети, открыв дверь, и проник туда.
Уголовное дело было направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.
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