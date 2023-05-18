Житель Карелии ворвался в квартиру, дождавшись, когда дверь откроют дети

В Костомукше мужчина обвиняется сразу в двух преступлениях, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и в неуважении к суду.

На суде в ходе процесса по расторжению брака обвиняемый оскорбил жену, проявив неуважение к суду. Кроме этого, обвиняемый незаконно проник в квартиру, которую супруга арендовала. Он дождался в подъезде, когда из квартиры выйдут несовершеннолетние дети, открыв дверь, и проник туда.

Уголовное дело было направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.