Житель Карелии, воткнувший нож в грудь своей знакомой, оправился в колонию на 6 лет

В Калевальском районе вынесен приговор мужчине, обвиняемому в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

Предварительным следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома № 1 по улице Комсомольская в поселке Калевала, поссорился со своей знакомой. В ходе конфликта он воткнул нож женщине в область груди. В результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива.

Приговором суда мужчине, который ранее был судим, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, житель Карелии решил спор со знакомым, воткнув ему нож в шею.