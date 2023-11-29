Житель Карелии врезал прохожему из жажды выпить

Жителя Костомукши подозревают в краже и грабеже.

В полицию Костомукши поступило два сообщения. Один заявитель сообщил о пропаже двух телефонов, а второй признался, что неизвестный ударил его по лицу и отобрал бутылку с алкоголем.

Полицейские установили, что в обоих случаях подозреваемым является один и тот же человек.

По версии полиции, ночью 31-летний житель Костомукши отдыхал в местном баре. Там он познакомился с другими посетителями. Пока один из его новых знакомых был в сильном подпитии и не мог контролировать своё состояние, злоумышленник украл у него два мобильных телефона. Дома он вставил свою сим-карту в один из гаджетов и стал им пользоваться. На следующий день костомукшанин ждал своего приятеля из магазина и увидел, как оттуда вышел мужчина с бутылкой спиртного. Подозреваемый стал выпрашивать у него алкоголь, но получив отказ, ударил мужчину в лицо кулаком и вырвал бутылку из его рук.

В отделе полиции фигурант дал признательные показания. Были возбуждены уголовные дела о краже и грабеже. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.