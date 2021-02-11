Житель Карелии выбил челюсть тестю за любовь к водке

В Олонецком районе местный житель пожаловался в полицию на зятя, который ударил его по лицу за пьянство, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратился 66-летний местный житель. Он рассказал, что между ним и зятем разыгрался очередной конфликт на почве распития алкоголя.

Пенсионер частенько позволял себе крепкие напитки, что не устраивало мужа его дочери. Обычно дальше стычек и словесной перебранки дело не заходило. Однако в этот раз в ход пошли кулаки: мужчина нанёс своему тестю один удар в лицо.

После этого побитый сообщил о случившемся в правоохранительные органы и был направлен на обследование в больницу. Врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти.

Медицинское заключение стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Подозреваемый – 39-летний местный житель – свою вину признал, в содеянном раскаялся. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.