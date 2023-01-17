Житель Карелии, выбивший зубы прохожему, отделался штрафом

В Сегежском районе Карелии местный житель, напавший на прохожего, выслушал приговор.

Сегежский горсуд признал виновным жителя Надвоиц в избиении. Установлено, что нетрезвый мужчина у здания гостиницы «Сегежа» поссорился с прохожим, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.



Злоумышленник ударил своего визави по лицу, выбив зубы. Мужчину приговорили к 150 часам обязательных работ, но сразу отменили это наказание в связи с истечением срока давности уголовного преследования.



При этом, суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.