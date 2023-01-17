Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45

Житель Карелии, выбивший зубы прохожему, отделался штрафом

Новости. Криминал
12:12, 01 Февраля 2023
фото: © medtyumen.ru

Новости партнеров

В Сегежском районе Карелии местный житель, напавший на прохожего, выслушал приговор.

Сегежский горсуд признал виновным жителя Надвоиц в избиении. Установлено, что нетрезвый мужчина у здания гостиницы «Сегежа» поссорился с прохожим, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Злоумышленник ударил своего визави по лицу, выбив зубы. Мужчину приговорили к 150 часам обязательных работ, но сразу отменили это наказание в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

При этом, суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2023, 00:10
Стало известно точное время, когда полезнее всего ложиться спать
26.01.2023, 10:55
Стал известен город Карелии с самым высоким уровнем радиации
26.01.2023, 13:53
ФСБ нагрянула с обысками в районную больницу Карелии
31.01.2023, 15:08
«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки
29.01.2023, 10:16
«От 30 до 60% пациентов умирают»: глава Минздрава Карелии рассказал об опасных заболеваниях
27.01.2023, 10:23
Молодая врач скоропостижно скончалась в Петрозаводске

Чтиво

30.01.2023 18:46
Ушли быть блогерами
«На пенсию я не надеюсь»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
27.01.2023 13:34
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.