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Новости. Общество
13:19, 12 Августа 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и 10 млн рублей

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Счастливчик из Карелии выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".

Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве и 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее", пишет ТАСС со сслыкой на сообщение пресс-службы "Столото". 

"В минувшие выходные, в 350-м тираже "Жилищной лотереи" состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры в Москве. Ее счастливым обладателем стал житель Республики Карелия. Победитель также выиграл 10 миллионов рублей на обустройство. Пока счастливый обладатель квартиры не объявился", – говорится в сообщении.

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Комментарии

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Mike
2019-08-12 13:23:23
Если билет приобретен в Карелии, это еще не значит, что его купил житель Карелии. Может, из другого региона
кир
2019-08-12 13:22:18
Не верьте в чудо от власти и от бизнеса. Врут. А чудеса находятся рядом с нами. Надо чувствовать и уметь их видеть. :)
Неравнодушный
2019-08-12 15:15:30
кир, вы - счастливый человек, если действительно так думаете.
Гость
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