Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и 10 млн рублей

Счастливчик из Карелии выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".

Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве и 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее", пишет ТАСС со сслыкой на сообщение пресс-службы "Столото".

"В минувшие выходные, в 350-м тираже "Жилищной лотереи" состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры в Москве. Ее счастливым обладателем стал житель Республики Карелия. Победитель также выиграл 10 миллионов рублей на обустройство. Пока счастливый обладатель квартиры не объявился", – говорится в сообщении.