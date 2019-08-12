Житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и 10 млн рублей

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Счастливчик из Карелии выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве и 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее", пишет ТАСС со сслыкой на сообщение пресс-службы "Столото".
"В минувшие выходные, в 350-м тираже "Жилищной лотереи" состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры в Москве. Ее счастливым обладателем стал житель Республики Карелия. Победитель также выиграл 10 миллионов рублей на обустройство. Пока счастливый обладатель квартиры не объявился", – говорится в сообщении.
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