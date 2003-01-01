Работник карельского совхоза выиграл золото на Петербургском марафоне

Андрей Леонтьев одержал победу в забеге на 5 км.

Андрей Леонтьев из совхоза «Толвуйский» стал победителем в забеге на 5 км среди категории 50–59 лет на 98-м Петербургском марафоне «Пушкин — Петербург». Об этом сообщили в группе Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.



Соревнования состоялись 7 сентября в Санкт-Петербурге. Флаг совхоза «Толвуйский» был развернут на Дворцовой площади города. Минсельхоз Карелии поздравил Андрея Леонтьева с победой и отметил, что такие успехи подтверждают силу и упорство карельских тружеников.

