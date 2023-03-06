Житель Карелии выместил злобу на таксиста ударом ноги по его машине

В Беломорском районе Карелии расследуют уголовное дело об умышленной порче имущества.

В полицию Беломорского района обратился местный житель, чью машину повредил неизвестный.

Участковый нашел подозреваемого. Как выяснил полицейский, компания молодых мужчин вызвала такси. В машине они вели себя шумно и грубо, провоцировали конфликт с водителем. Тот остановился и попросил троицу выйти из автомобиля.



Одному из пассажиров это не понравилось, и он ударил ногой по багажнику. Таксист обратился в полицию. Проведенная товароведческая экспертиза установила, что ущерб превысил 12 тысяч рублей. 30-летний житель райцентра признал вину, частично возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД Карелии.



Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.