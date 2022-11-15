Житель Карелии, вынесший из чужого дома все, что попалось под руку, отделался условным сроком

Олонецкий суд оставил 53-летнего петрозаводчанина на свободе, сообщили на сайте инстанции.

Олонецкий районный суд Карелии постановил обвинительный приговор в отношении 53-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в краже с проникновением в жилище.

Как было установлено, летом 2022 года мужчина в одном из поселков Олонецкого района забрался сначала в чужой дом, а затем в хозяйственные постройки, и вынес оттуда бытовую технику, строительные инструменты и материалы, кухонную утварь, хозяйственные инструменты и технику. Хозяину дома был причинен крупный ущерб.

Суд назначил петрозаводчанину наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком также в 2 года. Кроме того, на осужденного был наложен ряд обязанностей. Приговор вступил в законную силу.