Житель Карелии выпил и убил человека

За убийство собутыльника жителю Лахденпохьи грозит 15 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в начале апреля 2021 года 53-летний житель Лахденпохьи, находясь в одной из квартир города, в ходе распития спиртного поссорился с одним из присутствующих в компании местных жителей и ударил его ножом.

От полученных травм мужчина скончался, а нападавший был задержан и заключен под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.