Житель Карелии выпил с односельчанином, а потом бросился на него с ножом

В Кондопожском районе расследуется драка, едва не ставшая смертельной.

В Кондопоге расследуется уголовное дело в отношении 69-летнего жителя района, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в Следкоме республики.

По данным следствия, 16 июня 2023 года двое мужчин выпивали во дворе жилого дома в поселке Гирвас. Завязалась ссора, и один из них ударил другого ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, и, благодаря своевременной помощи медиков, остался жив.

Были назначены необходимые судебно — медицинские экспертизы, сейчас допрашиваются свидетели, следователи собирают доказательства.