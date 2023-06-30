Житель Карелии выпил с односельчанином, а потом бросился на него с ножом

В Кондопожском районе расследуется драка, едва не ставшая смертельной.
В Кондопоге расследуется уголовное дело в отношении 69-летнего жителя района, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в Следкоме республики.
По данным следствия, 16 июня 2023 года двое мужчин выпивали во дворе жилого дома в поселке Гирвас. Завязалась ссора, и один из них ударил другого ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован, и, благодаря своевременной помощи медиков, остался жив.
Были назначены необходимые судебно — медицинские экспертизы, сейчас допрашиваются свидетели, следователи собирают доказательства.
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