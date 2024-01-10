Житель Карелии выпил с женщиной и остался без обручального кольца

Сложный путь ювелирного изделия отследили местные полицейские.

Как сообщили в МВД региона, в полицию Олонецкого района обратился 40-летний житель одного из поселков. Мужчина лишился обручального кольца стоимостью 16 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники, незадолго до этого мужчина выпивал со своей знакомой. Женщину разыскали, и она призналась, что нашла кольцо на полу дома и забрала его на хранение. Чуть позже она передала кольцо своей матери. Та, в свою очередь, нуждаясь в деньгах, сдала кольцо в ломбард как лом, получив за него 2,5 тысячи рублей.

В настоящий момент возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.