Житель Карелии выпил водки на крыльце суда и уехал в колонию

В Муезерском районе местный житель набедокурил в суде, куда уже был доставлен в качестве обвиняемого, сообщили на сайте судебной инстанции.

Муезерский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Тот усугубил свою вину своим поведением в суде.

В марте 2022 года мужчину доставили в суд в качестве обвиняемого в уголовном деле. В ожидании суда мужчина вышел на крыльцо суда и выпил. Это заметил судебный пристав, отобрав у обвиняемого бутылку водки.

Неспокойно вел себя мужчина и в суде — матерился, угрожал, а в какой-то момент поднялся со скамьи и попытался ударить пристава. Тот увернулся, а буяна пришлось скрутить.

Муезерский суд признал мужчину виновным, а окончательный срок вынес путем сложения наказаний за два преступления. Житель Муезерского района в итоге отправится на 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.