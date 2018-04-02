Житель Карелии выписался из больницы и пропал

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Родственники разыскивают кондопожанина.
В Кондопоге после выписки из больницы пропал мужчина, Юрий Анатольевич К. Возраст – 55 лет (на фото – лет на 15-20 моложе), рост примерно 160 см, вес около 65 кг. Волосы седые, носит усы, смуглый.
Был одет в синие джинсы, черную куртку, черную спортивную шапку.
Всех, кто знает что-либо о разыскиваемом, просят позвонить: 35-31-20 (в Кондопоге) и +7 911 426 77 30 (сын Александр).
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