Житель Карелии выписался из больницы и пропал

Родственники разыскивают кондопожанина.

В Кондопоге после выписки из больницы пропал мужчина, Юрий Анатольевич К. Возраст – 55 лет (на фото – лет на 15-20 моложе), рост примерно 160 см, вес около 65 кг. Волосы седые, носит усы, смуглый.

Был одет в синие джинсы, черную куртку, черную спортивную шапку.

Всех, кто знает что-либо о разыскиваемом, просят позвонить: 35-31-20 (в Кондопоге) и +7 911 426 77 30 (сын Александр).