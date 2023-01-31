Житель Карелии выплатил долг пострадавшим в ДТП, чтобы уехать лечиться за границу

Приставы в Карелии запретили должнику выезжать за границу, чтобы заставить его выплатить деньги пострадавшим в ДТП, которое он совершил, сообщили в УФССП Карелии.
Так, на исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов находилось сводное производство в отношении местного жителя, задолжавшего 325 тысяч рублей.
Мужчина был признан судом виновным в совершении ДТП и должен был возместить моральный вред пострадавшим. Должник своевременно был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако задолженность выплачивал незначительными суммами и нерегулярно, что не соответствовало решению суда, жил случайными заработками.
Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении выезда за пределы России .
Осенью прошлого года здоровье должника резко ухудшилось, ему понадобилась медицинская помощь, в том числе за пределами России. Выехать на лечение должник не смог, поэтому погасил сумму долга и исполнительский сбор.
Деньги перечислены взыскателям.
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