Житель Карелии выплатил долг пострадавшим в ДТП, чтобы уехать лечиться за границу

Приставы в Карелии запретили должнику выезжать за границу, чтобы заставить его выплатить деньги пострадавшим в ДТП, которое он совершил, сообщили в УФССП Карелии.

Так, на исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов находилось сводное производство в отношении местного жителя, задолжавшего 325 тысяч рублей.

Мужчина был признан судом виновным в совершении ДТП и должен был возместить моральный вред пострадавшим. Должник своевременно был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако задолженность выплачивал незначительными суммами и нерегулярно, что не соответствовало решению суда, жил случайными заработками.

Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении выезда за пределы России .

Осенью прошлого года здоровье должника резко ухудшилось, ему понадобилась медицинская помощь, в том числе за пределами России. Выехать на лечение должник не смог, поэтому погасил сумму долга и исполнительский сбор.

Деньги перечислены взыскателям.