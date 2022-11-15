Житель Карелии выплатил долги по штрафам ГИБДД после ареста автомобиля

Имущество нашли у должника в Пряжинском районе, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Пряжинского района находились исполнительные производства в отношении местного жителя о взыскании долга по налогам и штрафам ГИБДД на 100 тысяч рублей.

Сам должник не пытался выплатить деньги, и судебный пристав установил, что жителю Пряжинского района принадлежит автомобиль. Впрочем, его неплательщик тоже скрывал, игнорируя требования о предоставлении транспорта. Наконец, должника привлекли к административной ответственности, наложили штраф, а автомобиль арестовали и оценили в 260 тысяч рублей.

Лишь после этого неплательщик погасил весь долг, включая исполнительский сбор, а также расходы по оценке арестованного имущества.