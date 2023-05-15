Житель Карелии выплатил крупный долг только под угрозой ареста счетов

Судебные приставы Костомукши принудили неплательщика по кредитам выплатить всю сумму долга, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы Костомукши занимались исполнительным производством в отношении жителя города горняков по неоплаченным кредитам.



Мужчина накопил долги в размере 190 тысяч рублей, рассказали в региональном УФССП.



Пристав-исполнитель наложил арест на счета должника. Только после этого костомукшанин связался со службой судебных приставов и выплатил весь долг.