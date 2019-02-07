12:00, 07 Февраля 2019
Житель Карелии выплатил Минприроды более 100 тысяч рублей за нецелевое использование лесных насаждений
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Минприроды подало иск о взыскании неустойки за нецелевое использование лесных насаждений с местного жителя, сообщили в Лахденпохском районном суде.
Было установлено, что между Минприроды Карелии и жителем Лахденпохьи был заключен договор купли-продажи лесных насаждений. По условиям заключенного договора ответчик приобрел лесные насаждения для строительства индивидуального жилого дома на принадлежащем ему земельном участке.
Однако, мужчина нарушил договор и использовал древесину не по целевому назначению.
Он выплатит министерству около 120 тысяч рублей.
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