Житель Карелии выплатил Минприроды более 100 тысяч рублей за нецелевое использование лесных насаждений

Минприроды подало иск о взыскании неустойки за нецелевое использование лесных насаждений с местного жителя, сообщили в Лахденпохском районном суде.

Было установлено, что между Минприроды Карелии и жителем Лахденпохьи был заключен договор купли-продажи лесных насаждений. По условиям заключенного договора ответчик приобрел лесные насаждения для строительства индивидуального жилого дома на принадлежащем ему земельном участке.

Однако, мужчина нарушил договор и использовал древесину не по целевому назначению.

Он выплатит министерству около 120 тысяч рублей.