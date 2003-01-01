Житель Карелии выплатит компенсацию киностудии «Союзмультфильм» за использование популярного персонажа

В петрозаводском магазине продавали футболки с популярным мультяшным персонажем. Иск к владельцу выдвинул «Союзмультфильм».
Иск киностудии «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» рассматривал Петрозаводский суд. Жителя Карелии обвиняли в нарушении авторских прав.
Установлено, что ответчик в одном из торговых центров Петрозаводска в октябре 2023 года продал детскую футболку, на которой был изображен «Чебурашка». «Союзмультфильму» принадлежит исключительное право на этот образ. Использовать его без соответствующего договора запрещено. Как сотрудники киностудии обнаружили футболку, непонятно. Возможно, они мониторят торговые сети.
В итоге суд вынес решение взыскать с ответчика компенсацию в пользу обоих истцов в общей сумме 20 000 рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Добавим, что Эдуард Успенский придумал Чебурашку в 1966 году, а в 2019 году «Союзмультфильм» договорился с семьей писателя Эдуарда Успенского о передаче киностудии исключительных прав на использование персонажа Чебурашка. Договоренность предполагает пожизненные отчисления наследникам Успенского.
