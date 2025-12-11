Житель Карелии выселен из муниципальной квартиры из-за долга по коммуналке

Олонецкий районный суд удовлетворил иск местной администрации и постановил выселить жителя посёлка Ильинский из занимаемого муниципального жилья.
Истец, администрация Олонецкого национального муниципального района, указала, что наниматель нарушает условия типового договора социального найма, заключённого в 2016 году. По состоянию на апрель 2025 года задолженность за нанимателем по оплате коммунальных услуг составила 77 727,43 руб, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии. Несмотря на направленную досудебную претензию, задолженность погашена не была. В соответствии с жилищным законодательством, несвоевременная оплата коммунальных услуг более шести месяцев без уважительных причин является основанием для расторжения договора и выселения.
Суд согласился с доводами администрации. Договор социального найма расторгнут. Ответчику будет предоставлено другое жилое помещение муниципального жилищного фонда площадью 11,7 кв. м, расположенное в Олонце, что соответствует минимальной норме для вселения. Также с бывшего нанимателя взыскана госпошлина в размере 3 000 рублей в бюджет муниципалитета.
Решение суда вступило в законную силу.
