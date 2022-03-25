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Житель Карелии вышел из доверия у сотрудников УФСИН и отправился в колонию строгого режима

Новости. Общество
08:15, 30 Марта 2022
фото: © СУ СК РФ по Республике Карелия / ВК

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Жителю Пудожа за непослушание заменили уловный срок на реальное лишение свободы, сообщили в Пудожском районном суде.

В суд обратился начальник Медвежьегорского филиала УФСИН по Карелии с представлением об отмене условного наказания в отношении жителя Пудожа. В представлении указал, что условно осужденный не исполняет возложенные на него обязанности по явке на регистрацию, неоднократно отсутствовал по месту своего жительства, допустил смену места жительства без уведомления. За указанные нарушения осужденному вынесено 7 письменных предупреждений о возможной отмене условного осуждения, однако осужденный продолжает нарушать возложенные обязанности. Начальник просил отменить условное осуждение и исполнить наказание, назначенное приговором суда.

Осужденный в судебном заседании с представлением не согласился, указав, что в момент проверок дверь не открывал, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения, не являлся на регистрацию - по состоянию здоровья.

В судебном заседании установлено, что приговором суда осужден к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года. Приговором на него возложены обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления; не покидать место жительства  с 23.00 до 6.00 , за исключением времени нахождения на работе, установлена явка в указанный орган 1 раз в месяц. Осужденный ознакомлен с порядком и условиями условного осуждения и предупрежден о последствиях, которые могут для него наступить в случае неисполнения указанных требований или нарушении общественного порядка.

Вместе с тем, осужденный допускал неоднократные неявки в орган УИИ, в судебном порядке ему дополнены ранее установленные обязанности, установлена обязанность являться на регистрацию в орган УИИ 2 раза в месяц, продлен испытательный срок на 1 месяц. Однако осужденный продолжал нарушать возложенные обязанности, и ему было вынесено семь письменных предупреждений.

Таким образом, суд счел представление обоснованным и отменил условное осуждение, назначенное приговором Пудожского районного суд, направив осужденного для отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы сроком 2 года в исправительную колонию строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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