Житель Карелии вышел из колонии, украл бутылку водки и снова получил реальный срок

В Калевальском районе рецидивист, освобожденный из мест лишения свободы условно-досрочно под Новый год, получил 3,5 года колонии за грабеж.

Прокуратура Калевальского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя поселка Боровой. Он признан виновным в грабеже с применением насилия, сообщили в ведомстве.

Установлено, что подсудимый, освобожденный 28 декабря 2021 из мест лишения свободы условно-досрочно, вечером 31 декабря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил проучить одного из местных жителей. Односельчанин не пропустил рецидивиста без очереди к кассе в магазине. Мужчина догнал на улице обидчика, повалил в сугроб и отобрал у него бутылку алкоголя. Не реагируя на требования вернуть похищенное, скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд отменил виновному условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске рецидивист совершил набег на магазины бытовой техники.