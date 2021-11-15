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Житель Карелии вытащил у своего знакомого деньги из необычного места

Новости. Криминал
11:02, 21 Декабря 2021
фото: © depositphotos

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Молодой человек спрятал деньги в квартире, но его знакомый нашел их и бежал с добычей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление 25-летнего местного жителя о грабеже — молодого человека обчистил знакомый, забрав 10 тысяч рублей из его квартиры.

Сотрудники полиции Кеми разыскали 35-летнего подозреваемого. Как выяснилось, мужчина, придя к заявителю в гости, случайно увидел деньги, хранившиеся на диване под подушкой. Через некоторое время он взял 10 тысяч рублей и засобирался домой.

Хозяин заметил пропажу и попытался вернуть деньги, но гость убежал из квартиры. Часть денег он успел потратить на спиртное для другой компании, около 7 тысяч рублей полицейские изъяли.

По статье «грабеж» возбуждено уголовное дело.

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