Житель Карелии вытащил у своего знакомого деньги из необычного места

Молодой человек спрятал деньги в квартире, но его знакомый нашел их и бежал с добычей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление 25-летнего местного жителя о грабеже — молодого человека обчистил знакомый, забрав 10 тысяч рублей из его квартиры.

Сотрудники полиции Кеми разыскали 35-летнего подозреваемого. Как выяснилось, мужчина, придя к заявителю в гости, случайно увидел деньги, хранившиеся на диване под подушкой. Через некоторое время он взял 10 тысяч рублей и засобирался домой.

Хозяин заметил пропажу и попытался вернуть деньги, но гость убежал из квартиры. Часть денег он успел потратить на спиртное для другой компании, около 7 тысяч рублей полицейские изъяли.

По статье «грабеж» возбуждено уголовное дело.