Житель Карелии вывез из леса мотоцикл и поплатился за это

В Калевальском районе завершилось расследование похищения мотоцикла, который владелец оставил в лесу, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители Калевальского района Карелии завершили расследование уголовного дела о краже мотоцикла, совершенной в сентябре 2023 года.

В конце лета 18-летний местный житель отправился на мотоцикле, который ранее купил за 10 тысяч рублей, на рыбалку. Завести его, отправившись в обратный путь, он не смог, и оставил мотоцикл в лесу на берегу реки.

По этой местности несколько раз ездил за грибами 55-летний местный житель. Мужчина видел стоящий в лесу мотоцикл и решил, что он бесхозный. В какой-то момент он вывез двухколесный транспорт из леса на прицепе и продал молодому односельчанину. Тот некоторое время покатался на мотоцикле, а потом разобрал на запчасти.

Через некоторое время он рассказал своему приятелю о покупке мотоцикла — как выяснилось, это и был первоначальный владелец. Он узнал свой пропавший транспорт и обратился в полицию.

Полицейские вернули мотоцикл владельцу. Обвиняемый признал вину и содействовал раскрытию преступления. Ему грозит до двух лет лишения свободы.