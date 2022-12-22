Житель Карелии выжил после нескольких ударов ножом в шею

В Костомукше под суд пойдет 46-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотруднкии Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего костомукшанина. 46-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство.



По версии следствия, утром 1 октября нетрезвый костомукшанин находился в баре. Он поссорился с молодым человеком и решил его убить.



Злоумышленник взялся за нож и несколько раз ударил потерпевшего в шею. Но его друг сумел отбить молодого мужчину и вывести его на улицу.



Раненого костомукшанина госпитализировали, медики сумели спасти ему жизнь. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.