Житель Карелии проиграл в суде кредитный спор с банком

Житель Суоярвского округа взял в долг более миллиона рублей, но платил по кредиту невовремя. Банк подал в суд.

В Суоярвский суд поступил иск от банка ВТБ о взыскании долга по кредиту. Между банком и ответчиком был заключен договор о предоставлении потребительского кредита на сумму 1 миллион 210 тысяч рублей.

Как заявили в судебной инстанции, мужчина неоднократно нарушал график платежей, платил несвоевременно и в недостаточном размере.

Истец просил суд взыскать с ответчика задолженность в размере 1 миллион 347 тысяч рублей, а также расходы на оплату госпошлины.

Житель Карелии не оспаривал имеющуюся задолженность перед банком, но возразил против процентов и пени, поскольку счел их завышенными. Также ответчик заявил, что у него нет дохода, поэтому он не может выполнить свои обязательства по кредиту.

Суд удовлетворил требования истца. Ответчик подал апелляционную жалобу, сообщили в пресс-службе суда Суоярвского муниципального округа.