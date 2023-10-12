Мужчина взял в магазине Петрозаводска бутылку крепкого спиртного, выпил и закусил киви

В минувшую среду, 11 октября, росгвардейцы задержали 41-летнего нарушителя.

В среду, 11 октября, в карельской столице росгвардецы задержали трех нарушителей.

Так, патруль Росгвардии приехал на вызов в гипермаркет. Там охранник магазина сообщил, что женщина похитила куриную отбивную, сок и туалетную воду. Нарушительницей оказалась 27-летняя петрозаводчанка. Сумма ущерба составила около тысячи рублей.

В этот же день сигнализация сработала в кафе в центре города. Выяснилось, что 52-летняя женщина мешала работе заведения, вела себя агрессивно и приставала к посетителям. Росгвардейцы задержали ее за мелкое хулиганство.

Еще один инцидент произошел в магазине Петрозаводска. Там 41-летний житель Пряжинского района взял с прилавка бутылку крепкого спиртного, выпил ее и закусил киви.

Росгвардейцы задержали всех нарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства.