Житель Карелии, взявший за привычку бить жену, в итоге вооружился смесителем

За избиения супруги суд Прионежья приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд Прионежского района признал виновным 38-летнего жителя одного из поселков в избиении жены.



Установлено, что в августе нетрезвый мужчина вновь поссорился с супругой и нанес ей несколько ударов по телу сантехническим смесителем. Женщина обратилась с заявлением в полицию.



Как показала проверка, злоумышленника ранее привлекали к административной ответственности за побои в отношении потерпевшей.



Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник признал вину, принес извинения пострадавшей и способствовал расследованию.



Суд не удовлетворил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и приговорил виновника к 200 часам обязательных работ.



Наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Приговор не вступил в законную силу.