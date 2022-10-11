Житель Карелии, взявший за привычку бить жену, в итоге вооружился смесителем

За избиения супруги суд Прионежья приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.
Суд Прионежского района признал виновным 38-летнего жителя одного из поселков в избиении жены.
Установлено, что в августе нетрезвый мужчина вновь поссорился с супругой и нанес ей несколько ударов по телу сантехническим смесителем. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Как показала проверка, злоумышленника ранее привлекали к административной ответственности за побои в отношении потерпевшей.
Было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник признал вину, принес извинения пострадавшей и способствовал расследованию.
Суд не удовлетворил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и приговорил виновника к 200 часам обязательных работ.
Наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Приговор не вступил в законную силу.
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