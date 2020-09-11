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Житель Карелии за неделю съел около 60 банок краденых консервов

Новости. Криминал
14:01, 12 Сентября 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСC
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В полицию Пудожского района поступило заявление о краже с территории детского лагеря, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный похитил около 60 банок консервов, садовую тачку, раздвижную лестницу, три молотка, две лопаты и один лом. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.

Оперативники установили, что к происшествию причастен 21-летний местный житель. По его словам, в один из августовских вечеров, он проезжал мимо пустующего лагеря на велосипеде. Заметив, что внутри никого нет, он вернулся к себе домой и захватил топор. Потом вернулся обратно, взломал дверь одного из вагончиков и похитил находящееся внутри имущество. После этого забрал с участка садовую тачку и вывез незаконно добытые вещи к себе домой. Там он спрятал их в сарае, а консервами питался на протяжении недели. 

Возбуждено уголовное дело.

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