Житель Карелии забил до смерти приятеля и получил 3,5 года колонии

В Беломорске мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в феврале в поселке Вирандозеро 33-летний подсудимый в ходе ссоры нанес своему знакомому удар в шею, от которого он упал и ударился головой. Это не остановило мужчину. Он продолжил избивать потерпевшего, нанося удары ногами по телу и голове. От полученных травм мужчина в последующем скончался.

Беломорский районный суд приговорил 33-летнего мужчину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, попытка задушить своего отчима стоила юному жителю Карелии 7 лет колонии.