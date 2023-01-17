Житель Карелии забил до смерти собутыльника вилкой и ножом

Житель Пряжинского района Карелии отсидит в колонии строгого режима восемь лет за жестокое убийство.

Пряжинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве.



Трагедия произошла в сентябре прошлого года в жилом доме поселка Чална. После совместного застолья между знакомыми мужчинами произошла ссора.



Злоумышленник нанес потерпевшему два удара вилкой в голову и шею и несколько ударов ножом по телу.



Суд приговорил подсудимого к восьми годам заключения в колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Карелии.