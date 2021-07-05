Житель Карелии забил до смерти своего отца

В Кемском районе 32-летний мужчина жестоко избил своего отца, который в последствие умер от травм в больнице, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия обвиняемый, в июне 2021 года, находясь в квартире по улице Железнодорожная в Кеми, поссорился со своим 55-летним отцом. Он нанес ему множественные удары по голове и телу. Потерпевший был госпитализирован в больницу, где от полученных травм скончался.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Фигуранту уголовного дела (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Карелии будут судить женщину, до полусмерти забившую своего сына ножом.