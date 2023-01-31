Житель Карелии забил до смерти своего собутыльника

В Кондопоге возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 3 февраля в квартире дома в Кондопоге обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра на теле погибшего обнаружены многочисленные ссадины и раны.

Вместе с сострудниками полиции удалось задержать подозреваемого - местного жителя 1964 года рождения. По версии следствия, подозреваемый выпивал в квартире со своим знакомым.



Мужчины поссорились, злоумышленник жестоко избил своего знакомого. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого заключили под стражу. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы. Предварительное расследование продолжается.